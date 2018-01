Jalgpallitreenerit süüdistatakse tõsistes seksuaalrünnakutes

Bennelli süüdistatakse 35 kuriteoepisoodis, 11 tõsises seksuaalrünnakus ja kahes seksuaalse rünnaku katses. Ohvrid olid vanuses 8-14, rünnakud toimusid aastail 1979-1991.

Esimest korda vahistati Bennell 1994. aastal, kui ta oma noorterühmaga Ameerika Ühendriikides suvises treeninglaagris viibis. 13-aastane briti poiss süüdistas treenerit seksuaalses ärakasutamises ja Bennell võeti Florida osariigis kinni. Ta mõisteti neljaks aastaks vangi. Ookeani taga lasti treener siiski enneaegu vabaks, kuid kodumaal vahistati uuesti. 1998. aasta kohtuotsusega mõisteti Bennell süüdi kuue 9–15-aastase poisi ahistamises. Talle määrati üheksa-aastane vanglakaristus.

Endine Inglismaa koondislane Paul Stewart meenutas Manchester Citys veedetud aega. «Ühel päeval sõitsime autoga, kui ta hakkas mind katsuma. Ehmatasin end poolsurnuks, ma ei teadnud, mida teha,» rääkis ta.

Barry Bennelli ülekuulamine | FOTO: SW

«Lõpuks sai sellest seksuaalne ärakasutamine. Ta ähvardas tappa mu ema, isa ja kaks venda, seega ei saanud ma sellest kellelegi rääkida. Hingehaavad tõid lõpuks kaasa probleemi alkoholi ja narkootikumidega. Asi muutus kogu aeg hullemaks. Kui ma ei mänginud hästi, siis ähvardas ta mind vägivalla või seksuaalse ärakasutamisega. Ta oli koletis.» Stewart esindas eduka karjääri jooksul peale City ka Tottenhami, Liverpooli, Sunderlandi ja Stoke Cityt.

Chris Unsworth veetis samamoodi kui Woodward lapsepõlve Crewe Alexandras. «Me ei rääkinud sellest poistega omavahel mitte kunagi, kuid mind vägistati 50–100 korda,» ütles ta. Unsworthi sõnul kutsus treener Bennell lapsi nädalavahetusteks enda juurde külla ja võttis endaga voodisse korraga kaks kuni kolm poissi, vahendab BBC.

Mitu Bennelli käe all treeninud jalgpallurit on teinud enesetapu, teiste hulgas ka Walesi legend Gary Speed ja endine Manchester Unitedi mängija Steve Davies. Väidetakse, et nemad olid Bennelli nn lemmikud, kuid tõendeid selle kohta ei ole. Davies võttis endalt elu 1992. aastal, olles 30-aastane ja mängides Swansea Citys. Speed poos ennast üles 2011. aastal, kui ta oli esimest aastat Walesi koondise peatreener.

Ka tänasel ülekuulamisel ilmnes uusi detaile. Prokurör Nichols Johnson kinnitas, et ühe väidetava ohvri sõnul kuritarvitati poissi rohkem kui 100 korda. Ta kohtus Bennelliga siis, kui too oli Manchester City skaut.

«Neile ei lubatud mitte ainult kõrgeimal tasemel jalgpalli, vaid neile anti hulgaliselt varustust ning lubati süüa rämpstoitu.»

Bennelli kohtuprotsess jätkub.