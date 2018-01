Video: Vene eelistas Itaalia liigat Leedule

Alustuseks pidi Vene ennast tutvustama ning lisas, et on üpris rahulik pallur. «Mängin peaga, üritades teha asju, mida treener palub. Üritan meeskonnale olla hea täiendus.»

Vene alustas hooaega Reggio Emilias, ent pärast jalas tekkinud väsimusmurdu naasis ta sügisel kodumaale taastuma. Kuigi eestlasele tehti pakkumisi ka Leedust, otsustas ta siiski Varese kasuks.

«Ma ei mänginud ju Reggios. Tahtsin proovida Itaalia liigat ning siiski siin mängida. See tundus hea valik. Olen pikalt Leedus olnud ning see oli ka üks põhjus, miks eelistasin Itaalia liigat Leedule.»

Vene kinnitas, et on terve ning on füüsiliselt heas vormis. «Loomulikult on vaja taastada mängurütm, sest ma pole peaaegu üheksa kuud mänginud.»

Eestlane tegi Varese eest debüüdi 7. jaanuaril, kui Varese kaotas Itaalia kõrgliigas Cremona Vanolile 72:80 kaotusega. Vene pääses platsile 13 minutiks, visates seitse punkti ja võttes neli lauapalli.

«Kõik mehed teevad tõeliselt tööd, mitte ei tee nägu, et proovivad, aga tegelikult ei tee. Kõik treeningud on sujunud hästi. Kõik üritavad teha, mida treener ütleb. Mängus jäi meil midagi puudu nii rünnaku kui kaitse poolelt. Usun, et suudame mängida palju paremini.»

Mõistagi uuriti, kas Varese endised eestlastest mängumehed Janar Talts ja Kristjan Kangur Vene otsust mõjutasid.

«Rääkisin mõlemaga. Tegime Janariga koos trenni, sest minu isa on Tartus tema treener. Kristjaniga rääkisin vahetult enne siia tulekut ja räägin siiani. See aitas ning andis mulle informatsiooni.»