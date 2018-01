MotoGP seisab ohtliku kuristiku serval

2014. aastal oli MotoGP stardirivis kolm tehasemeeskonda. Nüüdseks on see arv kasvanud kuueni: Aprilia, Ducati, Honda, KTM, Suzuki ja Aprilia. See muudab eesootavad läbirääkimised erakordselt põnevaks, aga ka ohtlikuks.

Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Marc Marquez – vaid kolmandik tipptiimide sõitjatest, kelle lepingud 2018. aasta hooajaga lõppevad. Uued kontrahid peaksid allkirjad saama suveks, kuid meeskonnad kardavad, et staaride enda manu meelitamiseks tuleb lauale laduda enneolematud summad.

«See on probleem kõigi kuue meeskonna jaoks,» sõnas mullu Honda järel MM-sarjas teise koha saanud Yamaha tiimi juht Lin Jarvis. «Kui sõitjatele teevad panuseid kolm inimest, on see erinev sellest, kui panustavad kuus tükki.»

Lini sõnul ootab ilmselt ees kevad, kus tippsõitjate allkirja jahil lähevad asjad väga tuliseks: «Nii et ma arvan, et peame kõik kollektiivselt – ja ma tean, et see pole lihtne, sest me kõik oleme väga võiduhimulised – hoidma sõitjateturu mingi kontrolli ja kaine mõistuse all.»

Samas on näiteks KTM juba öelnud, et nemad ei soovi 2019. aastaks meeskonda palgata mõnda praegust superstaari vaid keskenduvad oma noorsõitjate kasvatamisele.