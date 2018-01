Seis laatsaretis: Nadali enesetunne hea, Djokovicil suurepärane

Mullusel hooajal kaks suure slämmi turniiri võitnud Nadal kaotas teisipäeval treeningmängus prantslasele Richard Gasquet’le 4:6, 5:7. «See polnud ametlik kohtumine, aga ikkagi korralik katsumus ja trenn, see on kõige tähtsam,» vahendas hispaanlase muljeid Tennis World.

Mis vast olulisim: Nadalile pikalt muret valmistanud põlv lubas mehel mängida. «Kui ma juba siin olen, on kõik korras ja kui ma ei tunneks end hästi, siis mind siin poleks, nii et see on hea uudis,» sõnas maailma esireket.

Täna pidas treeningmatši ka Djokovic ning tuulutas uhkelt 6:1, 6:4 maailma viiendat reketit Dominic Thiemi. «Ilmselgelt ootasin ma seda hetke viimased kuus kuud – pääseda väljakule ja mängida. Lisaks oli mul täna väga tugev vastane maailma viienda reketi näol.

Tegu oli suurepärase proovikiviga, et saada aimu, kus omadega olen, mida oleme meeskonnaga korda saatnud ja kas see ka väljakul toimib. Toimib päris hästi,» oli Djokovic Radio NZ vahendusel oma esitusega rahul. «Eriti serv – selle kohal oli küünarnuki tõttu suurim küsimärk ja see osa minu mängust oli murekohaks. Ma ei taha olla ülemäära enesekindel, aga olen väga-väga rahul, kuidas täna läks.»

Oma seitsmendat Austraalia lahtiste tiitlit jahtiv serblane nentis, et tema ettevalmistus pole siiski olnud soovitud: «Olnuks ideaalne, kui saanuks enne Austraalia lahtisi vöö vahele veel ühe turniiri, aga mu küünarnukk polnud selleks veel valmis.»

Aasta esimese suure slämmi turniiri vastasseisud loositakse homme.