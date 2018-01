Noor Eesti väravavaht üritab pääseda Slovakkia kõrgliigaklubisse

Slovakkia edelaosas Ungari piiri lähistel asuvas Dunajská Streda linnas baseeruv klubi on asutatud 1904. aastal. Just piiriläheduse tõttu on klubil olnud läbi ajaloo Slovakkias resideeruva Ungari kogukonna tugev toetus. Ungarlaste diasporaa jõulise esindatuse tõttu FC DAC 1904 fänkonnas on nii klubi sotsiaalmeediakanalid kui koduleht kakskeelsed.

Klubi peatreener on itaallane Marco Rossi, kes on varem juhtinud erinevaid Itaalia klubisid ning viis möödunud hooajal meistritiitlini Ungari klubi Budapesti Honvéd.

1987. aastal Tšehhoslovakkia karika võitnud FC DAC 1904 on viie miljoni elanikuga Slovakkias kõige populaarsem jalgpalliklubi, kelle kodumänge on käesoleval hooajal käinud vaatamas keskmiselt 6627 inimest, mis on kogu liiga parim näitaja. Kodukohtumisi peab FC DAC 1904 MOL Aréna nimekandval staadionil, mis mahutab ligi 10 000 pealtvaatajat.

Karl-Romet Nõmm viibib testimisel Slovakkias. | FOTO: FC DAC 1904

Klubi praegune esiväravavaht on 23-aastane tšehh Patrik Macej, kes on seisnud DAC-i väravasuul kõigis 19 kõrgliigakohtumises.

Käimasoleva hooaja liigatabelis asub mullu seitsmendaks jäänud FC DAC 1904 12 meeskonna konkurentsis neljandal kohal, vaid kahe punkti kaugusel Euroopa Liigasse viivast tabelireast. Mängitud on 19 vooru 22st ning talvepausilt naastakse jalgpalliväljakutele 17. veebruaril. Peale 22. mänguderingi tehakse algust play-off-voorudega. Nende raames jagatakse klubid kahte kuueliikmelisse gruppi.

UEFA rahvuslike jalgpalliliigade pingereas asub Slovakkia kõrgliiga 32. positsioonil (Eesti Premium Liiga on 42.).

Eelnevatel aastatel on noor Viljandi väravavaht käinud testimistel Inglismaa esiliigaklubis Brighton & Hove Albion ning Poola kõrgliigas pallivas Krakowi Wislas. FC DAC 1904 juures viibides osaleb Nõmm ka 17. jaanuaril tugevuselt teises liigas palliva Slovakkia klubi FK Inter Bratislava vastu peetavas treeningmängus.