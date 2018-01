Kubica jäi vormel 1 autoga hätta, Williams palkab hoopis noore venelase

Rahas asi polnud, sest Kubica toetajad suutnuks kokku ajada umbes 15 miljoni euro suuruse toetuspaketi. Määravaks sai ikkagi Abu Dhabis läbi viidud test, kus Kubica jäi teatud oluliste asjadega hätta, Sirotkin suutis aga Pirellid rehvidest rohkem kätte saada.

«Roberti suurim probleem oli kiire ajaline ring, mis läbiti väikese kütusekogusega. Ta ei suutnud nende käigus oma aega kuidagi parandada,» kirjutab Poola väljaanne. «Samuti tunnistas Robert oma mänedžerile ausalt, et ta on Pirelli uute rehvidega kohanemisel hädas.» Pirelli naasis vormel 1 sarja pärast Kubica rasket ralliõnnetust 2011. aastal ehk poolakal puudusid nende toodanguga sõitmise kogemused.

«Lõpuks leidis tiimi juhtkond, et nad ei saa Kubica palkamisega riske võtta. Seepärast valitigi Sirotkin, selgitas Sportowe Fakty.

Oodatakse, et Williams kinnitab peagi ametlikult, et on sõlminud Sirotkiniga kolmeaastase lepingu. Sellisel juhul oleks tiimis tänavusel hooajal kogu sarja noorim sõitjatepaar, sest teise auto rooli keerab sügisel 19-aastaseks saanud Lance Stroll. 22-aastane Sirotkin on varasematel aastatel osalenud vormel 3.5 sarjas ning lõpetas nii 2015. kui ka 2016. aastal GP2-sarja üldarvestuses kolmanda kohaga. Ta on olnud Sauberi ja Renault’ võistkondade testisõitja ning osales lõppenud aastal ka Le Mansi 24 tunni sõidul. Koos kaasmaalast Mihhail Aljošini ja Viktor Šaitariga saadi Dallara-Gibsonil sõites üldarvestuses 33. ja oma klassis 16. koht.