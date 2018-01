Ksenija Balta: tundsin end Rio olümpial nagu gladiaator

Oma keerulisimaks perioodiks valis Balta mõistagi mitme aasta pikkuse vigastuspausi, suurimaks rõõmuhetkeks nimetas ta aga Rio olümpial nähtut ja kogetut.

«Minu jaoks oli Rio olümpiafinaal suurim kõrghetk. Hüppasin 6.79 ja olin kuues. See oli minu jaoks tol päeval absoluutne maksimum. Olin väga elevil, et sain seal olla, sest nägin, et kogu see aeg, mil neli ja pool aastat kaugushüppest eemal olin, tasus ootamist,» ütles 31-aastane Balta.

«Mäletan nii selgelt Rio võistlust ja seda kogemust. Mulle meenub hästi kvalifikatsioonis staadionile kõndimine ning valguse, värvide ja publiku melu kogemine. Tundsin end nagu gladiaator. Kui võistlus algas, olin ülifokusseeritud. Olin nagu oma mullis. Selle võistluse ajal tundsin ma end suurepäraselt. Andsin endast kõik. Tagasi sellisesse atmosfääri pääsemine oli minu jaoks niivõrd tähtis. Kuigi jäin kuuendaks, tundsin end nagu võitja tollel päeval,» lisas ta.