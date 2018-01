Kurioosum: miks ei teeninud Silver Maar eilse superlöögi eest punkti?

Credit24 Balti liiga mängu statistikas 18-aastase Maari nime taga punkti aga kirjas pole. Postimees palus olukorda selgitada Eesti kogenuimal statistikul Alar Rikbergil.

«Tegu pole juhusliku eksimusega,» kinnitab Rikberg. «Võrkpallireeglitest lähtuvalt pole tegu rünnakuga, vaid lihtsa palli üle võrgu suunamisega. Seepärast kantakse punkt statistikas mitte Maari, vaid vastasmeeskonna lihtsa eksimuse alla.»

Et liberol polegi niisiis võimalik ametlikult punkti tuua - tal on keelatud nii ründamine, servimine kui blokeerimine -, võiks Eesti koondise põhilibero Rait Rikberg panna Indrek Zelinski biograafiast «Pool elu suluseisus» inspireerituna oma (loodetavasti tulevikus ilmuva) elulooraamatu pealkirjaks näiteks «Terve elu miinuses». Tõsi, mõne punkti on Rikberg elu jooksul siiski toonud, sest karjääri alguses tegutses ta lühikest aega sidemängijana.