Valter Espe: Nõu ja Niit on kaks täiesti erinevat isiksust

Postimees uuris Espe käest, kuidas suvel Eesti juunioride rekordi 46,24-ga omaealiste EM-il neljanda koha saanud sportlasel viimase poole aasta jooksul läinud on.

Valter, kui palju Tony Nõu viimase poole aasta jooksul arenenud on?

Me oleme nii treeningtöö mahtu kui intensiivsust tõstnud. Seda polnud ka raske teha, sest tema treeningstaaž on veel nii lühike. Puhtaid 400 meetri treeninguid oleme teinud varasemast oluliselt rohkem tänu Erik Jagorile. Ta on Tonyle väga hea treeningpartner, kes mõtleb ja tunnetab palju. Ta on hea õpetaja.

Kehaliste võimete poolest on Tony kenasti edasi arenenud. See on fakt. Jooksu tehnilise poole täiustamisega oleme samuti kõvasti tööd teinud. Vigastusi ja haigusi pole tal poole aasta jooksul esinenud. Areng tuleb praegu loomulikult. Kuna Tony läheb sügisest Nebraska ülikooli õppima, käib hetkel töö selle nimel, et ta USA treeninguteks valmis oleks. Marek Niidu kogemuse põhjal olen veendunud, et ta ongi valmis.

Milline on Tony iseloom?

Tonyga on väga huvitav tegeleda. Saan temalt alati tagasisidet. Sellise sportlasega on mõnus töötada.

Viimane sedavõrd talendikas Eesti sprinter oli Marek Niit, kes treenis Eestis samuti sinu käe all. Kuidas sa neid võrdleksid?

Isiksused on täiesti erinevad ja pole minu asi öelda, kummal neist on näiteks töökust rohkem. Kui Marek minu juures treenis, oli ta veel boheemlane. Ja see oli hea! Ta ei põdenud, vaid tuli ja pani. See, mida ta Eestis tehnika osas õppis, tuli talle USA-s kasuks. Ka tema eneseanalüüs tuli hiljem talendile järele. Suhtlusest Marekiga oli aru saada, kui palju ta aastatega arenes.

Kas hetkeseisu vaadates on Tony jaoks Birminghami sise-MM-i normi (46,70) alistamine reaalne eesmärk?

Muidugi oleks tore, kui ta MM-ile pääseks, sest Marek esindas 400 meetri distantsil Eestit kahel eelneval sise MM-il. Minu jaoks pole sinna pääsemine aga üldse eesmärk. Eesmärk on areneda, saada kiiremaks ning näidata paremaid tulemusi sel, järgmisel, ülejärgmisel aastal ja nii edasi. Kui ta normi täidab, siis on see väga tore, aga kui ei täida, pole samuti midagi halvasti. Kogu sügisene töö on tehtud meil ikkagi suve suunas.

Pikemat lugu Tony Nõust saab lugeda homsest Postimehest.

Tony Nõu koos treeningkaaslaste ja treeneri Valter Espega. | FOTO: Mihkel Maripuu/Eesti Meedia/Scanpix Baltics