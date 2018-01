Marek Niit sidus end Eesti jalgpalliga

30-aastane Niit on Eesti rekordiomanik 100, 200, 300 ja 400 meetri jooksus. Tema 100 meetri tippmark on 10,19. 2006. aastal tuli Niit 200 meetri jooksus juunioride maailmameistriks.

Paide Linnameeskonna peatreener Vjatšeslav Zahovaiko: «Soovin pöörata erilist tähelepanu oma mängijate üldkehalisele ettevalmistusele. Otsides erinevaid võimalusi on mul hea meel teatada, et alustasime koostööd Eesti kõige kiirema mehega! Ma usun, et Mareki kogemus ja entusiasm tõstab minu mängijate füüsilist võimekust.»

Marek Niit: «Paide Linnameeskonnas annan oma parima, et jõuline ettevalmistus sujuks ning oleks tõhus ja mitmekesine. Samas loodan, et suudame meie programmi lisada ka jooksu tehnilise poole ja tehnilise tunnetuse osa. Arvan, et see annab hea põhja sellele, et mängijate liikumine mängu vältel on võimalikult efektiivne. Hetkel on minu osa tiimis aidata kaasa jõusaalis ning teha kindlaks, et harjutuste tegemise puhul on mängijatel hea tehnika ning nende lihasmälu areneks nii, et nad seda väljakul reaalselt ka ära saavad kasutada.»