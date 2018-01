Liverpooli olulised lülid naasid tähtsa mängu eel treeningutele

Sel hooajal kõikide sarjade peale kokku 23 väravat löönud Salah jättis viimased kaks kohtumist Evertoni ja Burnleyga vigastuse tõttu vahele. Eelmisel nädalal nimetati egiptlane Aafrika parimaks jalgpalluriks.

Erinevate vigastuste ja haigestumistega kimpus olnud 28-aastane Sturridge viibis viimati väljakul 6. detsembril, kui Liverpool alistas Meistrite liiga alagrupimängus Moskva Spartaki 7:0. Käimasoleval hooajal on inglane osalenud 14 mängus ja löönud kolm väravat.

Klubi kinnitusel osalesid mõlemad mängijad tänasel treeningul.

Great to see @22mosalah and @DanielSturridge back in training this afternoon! https://t.co/DVegpTk6nB pic.twitter.com/LM34Uycy0w