Eesti jooksja saavutas Tenerife krossijooksu meistrivõistlustel kõrge koha

6500 m pikkusel distantsil tuli kokku joosta viis ringi. «Esimesel ringil läksin naistest ette vedama ja minu klubikaaslane tuli koos minuga. Nii see jooks läks, mõni hetk olin mina ees ja siis jälle tema,» ütles Ardel ajakirja Jooksja Jooksuportaalile.

Kõikidel ringidel oli tempo talutav. Viimane ring läks Ardelil natuke raskemaks ja tema klubikaaslane läks kiiremini eest ära. Lõpuks kasvas nende vahe umbes 15 sekundile.

Vana-aasta saatis Ardel ära kodulinnas La Lagunas, kus sai kõrge kolmanda koha San Silvestre jooksul, mis on kõige populaarsem jooksuüritus Kanaari Saartel. Seekord lubati starti 3500 jooksjat, sest La Laguna vanalinna tänavad on kitsad ning rohkem startijaid on keeruline sinna ära mahutada.