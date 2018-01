Aivar Pohlak: ma ei ole raha kunagi pidanud kuigi oluliseks

«Ma arvan, et ma saan korralikku palka,» rääkis Pohlak «Pealtnägijale», vahendab ERR Sport. «Aga see ei ole mingid kümned tuhanded, see on ikkagi tuhanded ja ma arvan, et see kulubki ära selliselt elades: lapsed, ise, kuldsõrmuseid ei kanna, ehteid ei kanna, Lõuna-Prantsusmaal maja ei ole.»

Pohlak kinnitas, et saab palka firmast Sport&Net Grupp, mille põhitegevus on jalgpallurite vahendamine välismaale. «Ma olen pidanud õigeks, et ma teenin ise selle raha, mida ma saan,» tõdes Pohlak.

«Ma ei ole raha kunagi pidanud kuigi oluliseks, mu iga kuu lõpeb nulliga,» lisas Pohlak, kellel täitub tänavu 25 aastat Eesti Jalgpalli Liidu tüüri juures.