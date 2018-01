Andi Noot: sel aastal eestlased soomlastele staadionil vastu ei saa

Noot jõudis Lõuna-Aafrika Vabariiki, kohta nimega Dullstroom 30. detsembril, kirjutab ajakirja Jooksja Jooksuportaal. Dullstroom asub Johhannesburgist 250 km kaugusel ning 2100 m kõrgusel merepinnast. Nooda sügisene ettevalmistus on läinud positiivselt. Esimene treeninglaager peale 20 kuud tuli tal mõttesse novembri algul.

«Teadsin, et 2006. aastal 3000 m takistusjooksus Euroopa meistritiitli võitnud Jukka Keskisalo sai Soome koondise jooksu alarühma peatreeneriks ning peale väikest infopäringut olime kokku leppinud, et sõidan koos Soome koondisega Lõuna-Aafrikasse treenima,» rääkis Noot ajakirja Jooksja Jooksuportaalile.

Soomlastel on staadionijooksus väga kõrged eesmärgid. «Mis kõige tähtsam – nad tegutsevad koos ühtse «löögirusikana». Ei ole mingit tõmblemist, tullakse kokku, arutatakse plaanid läbi ja hakatakse tööle. Peatreener Keskisalo on ise ka kohal, suhtleb kõigiga, arutab, analüüsib kuidas asju paremaks teha ja meenutab põnevaid lugusid enda tippaegadest. Nähes, kui tõsiselt soomlased asja suhtuvad, siis arvan, et sel aastal eestlased enam soomlastele staadionil vastu ei saa,» pakkus Noot.

Tal on kahju, et eestlased ei suuda diviisi kokku panna ja koos asja tõsiselt ette võtta. «Kusagil järvejooksul on muidugi tore joosta ja nänni saada, aga välismaale võistlema minnes ning seal ringide ja minutitega sisse saamine on kahjuks karm reaalsus,» tõdes Noot.