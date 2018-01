Veel üks ründetäht tahab Liverpoolist lahkuda

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp ei arva ilmselgelt kuuendat hooaega klubis mängivat Sturridge’it oma lemmikute sekka. Inglismaa kõrgliigas on mehel tänavu kirjas üheksa matši (viis algrivistuses, millest neljal vahetati ta lõpuks välja) ning viiel korral on ta pingilt sekkunud Liverpooli Meistrite liiga lahingutes. Väravaid on tema hingel kolm.

Sturridge arvab, et see pole piisav mänguaeg veenmaks Inglismaa koondise peatreenerit Gareth Southgate’i end kaasama Venemaale sõitvasse koondisesse ning seetõttu ihkab ta Liverpoolist lahkuda. Daily Mail kirjutab, et ründaja on pakkunud oma teeneid Itaalia kõrgliiga hetke kolmandale klubile Milano Interile. Esialgu oleks jutt kuuekuulisest laenust.

Sturridge’i leping Liverpooliga kestab 2019. aasta suveni.

Liverpool on talvisel üleminekuteperioodil kaotanud juba ühe ründemängija, kui Philippe Coutinho kolis Põhja-Inglismaalt Barcelonasse.