Oleg Gross: Ott Tänak võinuks praegu olla Saaremaal lukksepp

«Kas ta maailmameistriks tuleb, seda ma täna ei oska öelda, sest seal on lisaks oskusele ja õnnele nii palju tegureid. Aga maailma tipptase on tal kindlasti juba olemas,» rääkis Gross, kes on läbi karjääri Tänakut toetanud. «Seda, et ta on andekas, nägin juba aastaid tagasi. Piloot peab suutma sõita. Kui suudab, siis tuleb tulemus. Ott oli selline kinnine, noor, õiges kehakaalus, teistest oluliselt kiirem, teistmoodi. Ma pole mingi autosporditreener, aga kui ma kõiki neid asju koos vaatasin, siis sain aru, et temas on midagi.

Enamik hakkas ju oma poegi suruma. Georg (Oleg Grossi poeg on valitsev Eesti rallimeister - toim) ka sõitis. Aga ma sain kohe aru, et ta on oma õige aja maha maganud. Ta on väga andekas poiss, aga oma keskkonnaga rikkus asja ära, tegi nooruses pulli, suitsetas, pani tina, sõitis purjus peaga, sel ajal kui Ott hakkas isa süles karti sõitma.»

Täna on sünnipäev mehel, kes on aidanud mind läbi tule ja vee.

Palju õnne sünnipäevaks, Oleg!

• • •

Oleg Gross is my biggest fan and supporter! Today is his birthday, thank you for everything you have done for me!

Happy birthday, Oleg!#GrossiToidukaubad pic.twitter.com/snXJLaCdlA — Ott Tänak (@OttTanak) January 11, 2018

Kui Tänak 2014 üheaastaselt pausilt MM-sarja naasis, müüsid Grossid tema toetamiseks maha enda rallimasina ja investeerisid raha Tänakusse. Poleks tagasitulek õnnestunud ... «Kui poleks nii läinud, oleks ta praegu Saaremaal lukksepp olnud,» nendib Gross. Aga õnnestus ning Tänak on nüüd Toyota tehasetiimi piloot ja alaline MM-tiitli pretendent.

«Kõige ohtlikum oli see aeg, kui ta WRC karussellist põhukotile saadeti. Selles, et ta autot lõhkus, ma probleemi ei näe. Keegi pole ilma lõhkumiseta maailma tippu jõudnud. Pead kompama piire, ilma lõhkumiseta sa ei teagi, kus piirid on,» selgitas Gross, et varasemad eksimused on viinud Tänaku sinna, kus ta praegu on.