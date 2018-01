Wilson lubas Mäkinenile Tänaku ülemeelitamise eest paari sinist silma

Mäkinen alustas pilootidest rääkimist enda karjääri meenutamisega: «Ma olin enne võistluseid alati väga rahulik. Ma ei mõelnud üldse võidusõidule, vaid tegelesin millegi muuga, näiteks suusatasin Lapimaal. Unustasin ralli täiesti ära. Ja siis, vahetult enne võistlust, oli alati natukene halb olla, sest tundsin, et polnud piisavalt ette valmistunud. See oli minu stiil ja võib-olla leidsin sellest hea keskendumise.»

Järgnenud mõttepausi järel kirjeldas ta aga meeskonna praegust seisu: «Ma ütleks, et (sõitjad) on teinud päris palju eeltööd, nii enne jõule kui ka nüüd. Usun, et nad peaksid valmis olema.»

Kui juba minevikust sai räägitud, siis kuidas üldse erineb piloodi ja tiimibossi töö?

«Ma ütleksin, et need on erinevad väljakutsed. Sõitjana tuleb alati anda endast kõik, mis võimalik. See on täiesti teistsugune maailm: keskendumine peab alati olema maksimaalne ja pärast iga rallit tunned end rampväsinuna. Ka vaimselt. Kui suudad võita, on see lihtsalt imeline – seda tunnet on võimatu kirjeldada. Aga kui kaotad, on vastupidi tunne väga halb,» selgitas Mäkinen.

«Meeskonda juhtides ei tunne neid emotsioone nii vahetult. Aga see läheb kõigile väga korda. Meil on tööl palju inimesi, kes kõik soovivad näha tulemusi ja nautida edu osaks olemist. See on teistsugune, aga samuti suur väljakutse.»

Et Mäkineniga oli koos laval ka M-Sporti juht Malcolm Wilson, küsis moderaator, kas viimane on soomlasele juba andestanud, et too meelitas üle Ott Tänaku. «Ei,» sõnas Wilson ilmselt naljatades. «Ta lahkub siit täna kahe sinise silmaga!»