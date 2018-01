Mootorispordiportaal võrdles Tänakut kahe legendaarse sõitjaga

Tänak siirdus kahe hooaja vahel M-Spordi meeskonnast Toyota tehasemeeskonda. The Checkered Flag portaali hinnangul on Toyota tõestanud enda valmisolekut ja Tänak sobib sinna kui rusikas silmaauku. Loomulikult on meeskonnavahetus alati riskantne ja sulandumine uue seltskonnaga võtab omajagu aega.

Seni on Toyotas esisõitjana tegutsenud Jari-Matti Latvala, kuid Tänak võib seda positsiooni tugevalt ohustada. Nimelt võrdleb The Checkered Flag Tänakut kahe legendaarse võidusõitjaga – Colin McRae ja Sebastien Loebiga.

«Väga suure tõenäosusega vaatame Tänaku 2017. aasta hooaega sama pilguga nagu Colin McRae 1994. või Sebastien Loebi 2003. aasta hooaega.»

1994. aastal võidutses McRae kahel rallil ja saavutas üldarvestuses neljanda koha, kuid järgmisel hooajal krooniti šotlane maailmameistriks. Prantslane Loeb sai 2003. aastal üldarvestuses Petter Solbergi järel teise koha, kuid triumfeeris üheksal järgmisel hooajal.