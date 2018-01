Ott Tänak: tõde räägib stopper Monte Carlo finišis

Tänaku sõnul on siht lihtne: et MM-tiitlile konkureerida või see sootuks kindlustada, tuleb võita rallisid. Tema prioriteedid on aga teistsugused. «Nüüd tuleb tiimiga harjuda, paar asja paika saada,» sõnas senise karjääri M-Sporti tiimis veetnud rallimees. «Seni on ettevalmistused läinud väga ilusasti. Tunnen end meeskonnas juba hästi, kõik on olnud väga toetavad ja areng läheb õiges suunas. Paari nädala pärast (Monte Carlo ralli algab kahe nädala pärast – toim) näeme, mida ütleb stopper, aga praegu näib kõik kena.»

Miks Tänak üldse otsustas M-Sporti Toyota vastu vahetada? «Kõigile oli näha, et see meeskond tegi möödunud aastal väga head tööd – eriti kui Esapekka (Lappi) ja Jari-Matti (Latvala) rallivõidud teenisid. See oli nende esimene hooaeg MM-sarjas, aga nad suutsid juba siis olla konkurentsis,» selgitas Tänak. «Nägin, kui palju on meeskonnas potentsiaali. See oligi võtmekoht – tahtsin olla järgmistel aastatel selle meeskonna liige. Usun, et Toyotas on mul parimad võimalused tiitli nimel võitlemiseks.»

Monte Carlo eel on Tänak ja kaardilugeja Martin Järveoja läbinud juba ohtralt testikilomeetreid. Järveoja nentis, et olud tulevad nagu alati keerulised. «Montes ei tea kunagi, mida oodata – kas lund, jääd või märga teed,» rääkis eestlane. «Monte Carlo on hooaja suurim väljakutse, aga hea, et see on esimene võistlus: see jääb selja taha ja saab jätkata rohkem nauditavate rallidega.»

Toyota juht Tommi Mäkinen sõnas, et tema piloodid on kahe nädala pärast toimuvaks Monte Carlo ralliks igati valmis. Mäkinen meenutas esmalt enda karjääri: «Ma olin enne võistlusi alati väga rahulik. Ma ei mõelnud üldse võidusõidule, vaid tegin midagi muud, näiteks suusatasin Lapimaal. Unustasin ralli täiesti ära. Ja siis vahetult enne võistlust oli alati natuke halb olla, sest tundsin, et polnud piisavalt ette valmistunud. See oli minu stiil ja võib-olla leidsin sellest hea keskendumise.»

Järgnenud mõttepausi järel kirjeldas Mäkinen aga meeskonna praegust seisu: «Ma ütleks, et (sõitjad) on teinud päris palju eeltööd nii enne jõule kui ka nüüd. Usun, et nad peaksid valmis olema.»

Et Mäkineniga koos olid eile laval ka teiste tiimide juhid, sealhulgas M-Sporti boss Malcolm Wilson, küsis moderaator inglaselt, kas viimane on soomlasele juba andestanud, et too meelitas üle Ott Tänaku. «Ei,» sõnas Wilson naljatades. «Ta lahkub siit täna kahe sinise silmaga!»

2018. aasta autoralli MM-sarja esimene võistlus, Monte Carlo ralli stardib 25. jaanuaril.

LISALUGU

Tänakut võrreldi McRae ja Loebiga

Tunnustatud mootorispordiportaal The Checkered Flag tegi eelvaate algavale WRC-hooajale. Üheks võtmeteemaks osutus Ott Tänaku (pildil) meeskonnavahetus ja potentsiaalne läbimurre. Netikülje hinnangul on Toyota tõestanud enda valmisolekut ja Tänak sobib sinna kui rusikas silmaauku.

Loomulikult on meeskonnavahetus alati riskantne ja sulandumine uue seltskonnaga võtab omajagu aega. Seni on Toyotas esisõitjana tegutsenud Jari-Matti Latvala, kuid Tänak võib seda positsiooni tugevalt ohustada. Nimelt võrdles The Checkered Flag Tänakut kahe legendaarse võidusõitjaga – Colin McRae ja Sebastien Loebiga. «Väga suure tõenäosusega vaatame Tänaku 2017. aasta hooaega sama pilguga nagu Colin McRae 1994. või Sebastien Loebi 2003. aasta hooaega,» kirjutati.

1994. aastal võidutses McRae kahel rallil ja saavutas üldarvestuses neljanda koha, kuid järgmisel hooajal krooniti šotlane maailmameistriks. Prantslane Loeb sai 2003. aastal üldarvestuses Petter Solbergi järel teise koha, kuid triumfeeris üheksal järgmisel hooajal.