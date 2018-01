Seim: usun siiralt, et maailmarekord veel tuleb

Mõned aastad tagasi rääkis Seim intervjuudes eesmärgist püstitada tõukamise maailmarekord. Vahepeal on ta sellele lähemale jõudnud, minna on veel kümme kilo.

«Selles 253-s oli näha, et seal oli peaaegu 260 jõud sees. See on ainult aja küsimus. Ma usun siiralt, et see tuleb,» andis Seim ERRile mõista, et maailmarekordi püstitamine on talle jätkuvalt oluline.