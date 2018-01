Liverpoolil on kõrge palga tõttu raskusi ründaja müümisega

28-aastane Inglismaa koondise ründaja pole sel hooajal Jürgen Kloppi valikutesse sisuliselt kuulunudki ning enne jõule andis ta klubile mõista, et soovib lahkuda. Vahepealne aeg pole Sturridge’i meelt muutnud ning nüüd on ka klubi valmis mehest loobuma.

Kuid kõige selle juures on üks suur aga. Nimelt teenib Sturridge praegu 170 000 euro suurust nädalapalka. Näiteks on Stoke City ründajast huvitatud, kuid nii suure palgaraha maksmine on Sportsmaili sõnul välistatud.

Lisaks hirmutab võimalikke kosilasi Sturridge’i ajalugu vigastustega. Alates hooajast 2014/15 on inglane kõrgliigas põhikoosseisus väljakul käinud vaid 30 kohtumises.