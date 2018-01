Messi parandas oma pöörast statistikat Hispaania karikavõistlustel

Lionel Messi lõi kohtumises esimese 15 minutiga kaks väravat, korra olid täpsed Jordi Alba, Luis Suarez ja Ivan Rakitic. Viimases 14 Hispaania karikamängus on Messi olnud osaline nüüd 24 värava sünni juures. Ise on ta väravavõrku sahistanud 14 korral, 10 korral on ta andnud resultatiivse söödu.

Kaheksa parema sekka jõudsid eile veel Espanyol, kes alistas 2:0 Levante, ning Sevilla, kes oli 2:1 parem Cadizist. Veerandfinaalides mängivad veel Madridi Real, Madridi Atletico, Valencia, Leganes ja Alaves.

Sel pühapäeval on võimalik Messi ja Barcelona mängule kaasa elada Postimehe ja Kanal 12 vahendusel, kui Barcelona sõidab Hispaania meistrivõistluste raames külla Real Sociedadile.