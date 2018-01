Austraalia lahtiseid varjutab lesbiskandaal

Austraalia lahtised koguni 11 korda võitnud Court sai oma nime Melbourne Parki ühele tenniseväljakule 2003. aastal. Küll aga on tema radikaalsed väljaütlemised geide osas leidnud palju vastukaja ning seetõttu soovib samuti kunagine maailma esireket Billie Jean King, et Courti nimi väljakult eemaldatakse.

«Ma olen lesbi ning kui ma oleksin praegu tegevmängija, siis ma sellel väljakul ei mängiks,» ütles 74-aastane King. «Viimasel ajal on ta öelnud palju murettekitavaid asju minu kogukonna kohta. See kõik on läinud mulle tõsiselt hinge.»

Millega siis aktiivne kirikutegelane Court kunagise konkurendi välja vihastas? Näiteks kutsus ta transseksuaale saatana sigitisteks. Lisaks on tal üksjagu krõbedaid sõnu jagunud lesbide kohta. Näiteks eelmisel aastal rääkis ta, et tennisekarussell on lesbidest pungil.

18-kordne suure slämmi võitja Martina Navratilova ühines Kingi kampaaniaga Courti vastu. «Hoidke teda Kuulsuste Hallis. Tema homofoobsed väljaütlemised ei võta temalt ära tema saavutusi. Aga ärge nimetage tema järgi ehitisi.»

Austraalia lahtiste tenniseturniiri pealiku Craig Tiley sõnul nad tenniseväljaku nime muuta ei kavatse. Küll aga toonitas ta, et tema juhitud organisatsioon ei jaga Courti vaateid.