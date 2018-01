Mängust kõrvale hiilinud Venemaa jalgpallur jäi haledal moel vahele

Venemaa jalgpalluri paljastas tema vend Kirill Pogrebnjak, kes postitas sotsiaalmeediasse pildi, kuidas vennad Itaalia tippmeeskondade kohtumist vaatasid.

Venemaa väljaanne Tass kirjutab, et Pogrebnjak seisab silmitsi vallandamisega ja/või kopsaka rahatrahviga. Erinevate meediakanalite andmetel on mängija lepingus klausel, mille kohaselt on säärane rikkumine karistatav ligikaudu 20 miljoni euro suuruse trahviga.

Aastatel 2006-2012 mängis Pogrebnjak Venemaa rahvuskoondises 33 mängu ning lõi kaheksa väravat.