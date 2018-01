Postimehe video: Dakari ralli tõi Boliivias püssimehed tänavale

Tänavale tulnud kohalike meelepaha oli suunatud riigi presidendi Evo Moralesi suunas ja Dakari rallit nähakse kui tema ego paitamise projekti.

«Boliivia on ühe sammu kaugusel diktatuurist ja me ei taha saada järgmiseks Venetsueelaks,» sõnas meeleavaldaja Gabriela Castro. «Dakari ralli on diktaator Evo Moralesi tsirkus!»

Tänavune Dakari ralli algas ebatraditsiooniliselt Peruust. Boliiviast liigutakse edasi Argentiinasse.