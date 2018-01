Norrale teatesõidu võit, Eesti edestas Soomet

Eestlased (Rene Zahkna, Kalev Ermits, Roland Lessing, Kauri Kõiv) kasutasid kaheksa varupadrunit, Ermits käis püstitiirus trahviringil.

Seitse varupadrunit kasutanud Norra edestas Prantsusmaad (0+6) 24,9 sekundiga, Venemaa (0+4) kaotas 53,4 sekundiga. Eesti kaotus oli +3.39,6, edestades Jaapanit, Soomet, Poolat, Leedut, Lätit ja USA.

Flawless from @7ohannesbo who hits 5/5 to give @NSSF_Biathlon a 26 second lead over @FedFranceSki and @Fisiofficial



Follow the last stages of the #RUH18 men's relay on: https://t.co/Z1cUg23KzH pic.twitter.com/YMsGro6OiY