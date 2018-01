Galerii: Liivak kandis taas Flora särki

Levadia läks mängu küll 30. minutil Nikita Andrejevi väravast juhtima, kuid Erik Sorga 69. ja Karl Mööli 80. minuti tabamus tõi Eesti meistrile võidu.

Flora koosseisu kuulus ka FK Sarajevo poolkaitsja Frank Liivak, kes tegi kaasa esimese poolaja. Kuigi Bosnia meedia on spekuleerinud, et eestlane lahkub sel talvel Sarajevost, on Liivak ise öelnud, et tema leping kestab suveni.