Klopp kiitis Klavanit

Liverpooli värske täiendus Virgil van Dijk säras oma debüüdil, kui lõi karikasarja derbimatšis Evertoniga 2:1 võiduvärava. «Evertoni mäng näitas, et tema kohandamine on tehtav. Ta oli üpris muljetavaldav,» rääkis Klopp hollandlasest. «Aga City mänguks ei tähenda see midagi. Seis on täiesti erinev. Meeskonna taktika peaks olema nii viimistletud, kui võimalik. Ma ei ole veel teinud otsust, kas ta on selleks valmis.»

Peatreener lisas, et kuigi van Dijk ei ole veel Liverpooli süsteemi sajaprotsendiliselt sisse sulanud, murekoht see kindlasti pole. «Hea asi on, et ülejäänud kolm poissi (Ragnar Klavan, Joel Matip ja Dejan Lovren – toim) on väga heas vormis. Kui midagi ei juhtu, siis ma magan rahulikult.»

Klopp lisas, et loodetavasti ei pea keskkaitsjad üldse mängus väga tööd tegema, sest ülejäänud meeskond suudab City korraliku surve alla panna. See on aga ülim optimism, sest tänavu 22 mängust 20 võitu võtnud ning kaks korda viiki leppinud City näitab praegu nii oivalist jalgpalli, et neile oma mängu peale surumine on sisuliselt võimatu ülesanne.