Galerii: peaminister autasustas ajalooliste medalitega Eesti noori vehklejaid

Peaminister Jüri Ratase sõnul on sport eestimaalaste jaoks väga oluline ning meie sportlased on läbi aastate andnud nii Eesti kui terve maailma spordiajalukku väärika panuse.

«Me mäletame hästi oma sportlaste pingutusi ja emotsioone, samuti suuri võistlusi ja võite, autasustamisi ja kodumaale saabunute vastuvõtte ning loomulikult staadionitel või telepildis kõlanud Eesti hümni. Sportlased pakuvad meile innustust ja eneseusku ning suurendavad selle kaudu rahva ühtekuuluvustunnet. Seejuures pole vahet, kas võistlustules on end tipptasemel tõestanud sportlased, noored ja tõusvad tähed või koguni meie treenerid ja kohtunikud – kõik nad annavad meile ilusaid hetki ja äratavad kaasaelamist,» ütles ta.

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa sõnul on Eesti meistrivõistlused iga spordiala emotsionaalselt tähtsaim võistlus. «Seda erilisem, et kõik tänavused Eesti meistrivõistlused on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale ning võidetud medalid loovad lisavad täiendavat pidulikkust ja loovad uusi mälestusi. Samuti ühendavad need medalid tuhandeid noori, täiskasvanuid ja veteransportlasi, kes Eesti sünnipäeva-aasta vältel erinevatel spordialadel pjedestaalile tõusevad. See on Eesti spordipere kingitus Eestile, millega näitame oma ühtsust ja armastust kodumaa vastu,» lausus Sõõrumaa.

Eesti Vehklemisliidu president Margus Hanson märkis, et võistluskalendrit planeerides ei olnud veel aimata, et esimesed EV100 medalid antakse välja just vehklemise Eesti meistrivõistlustel. «Samas on see au ja tunnustus meie vehklejatel väljapaistvate tulemustega igati välja teenitud, kuna vehklemine on üks Eesti spordi trumpaladest ja seda mitte ainult möödunud aastal, vaid läbi aastakümnete. Ka tänase võistluse suur osavõtjate arv annab usku, et kadettide näol on sirgumas tänastele esimusketäridele tugev ja entusiastlik järelkasv,» ütles Hanson.

Eriliselt pidulikul tseremoonial krooniti epeevehklemise Eesti kadettide meistriteks individuaalarvestuses Leon Gedzo (SBSK Draakon) ja Karoliina Komissarova (Tartu Kalev). Noormeeste arvestuses läks hõbemedal hoopis Lätisse Kiril Kuznecovsile, pronksid teenisid Ilija Žurba ja Jaron Kiiroja (mõlemad Tallinna Mõõk).

Neidude arvestuses võitis hõbemedali Madli Palk (En Garde) ning pronksi said Kärol-Liina Glinkin (Tallinna Mõõk) ja Carmen-Lii Targamaa (En Garde). Võistlejaid olid kokku 92 kõigist kolmest Balti riigist. Kadettide Eesti meistrivõistlused jätkuvad Haapsalus veel täna võistkondliku võistlusega.

EV100 juubelikujundusega Eesti meistrivõistluste medalid antakse aasta jooksul välja 66 spordialal erinevates vanuseklassides – 350 Eesti meistrivõistlustel kokku ligi 22 000 medalit. Rahvahääletusel valisid spordirahvas ja fännid tänavusi erimedaleid kaunistama Eesti rahvuspuu tamme motiivi kandva kujunduse, mis kõneleb rahvuslikkusest, traditsioonidest ja järjepidevusest. Medalikujunduse autor on Eesti Vabariik 100 kujunduspartner loovagentuur Identity.

Peaminister Ratase sõnul on selge, et spordiliikumine on väärt edendamist kõikjal Eestis ning suure tunnustuse on ära teeninud ka olümpiakomitee algatus «Terve Eesti eest – Kingime Eestile sada päeva liikumist!», mis kutsub kõiki Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva aastal vähemalt sada korda liikuma.

«Kõigist ei saa ega peagi saama tippsportlasi, kuid liikumine ise annab jõudu ja häid emotsioone ning spordivaim tuleb viia iga Eesti inimeseni - sportlik rahvas on terve ja õnnelik,» ütles peaminister.