Paide Linnameeskonnaga liitunud aafriklane sihib medalit

Eduka testiperioodi järel Järvamaa klubiga lepingu sõlminud Yao on teinud kaasa Paide Linnameeskonna kahes esimeses Taliturniiri mängus, lüües Narva Transi vastu ka värava.

Peatreener Vjatšeslav Zahovaiko: «Yann on meiega treeninud alates eelmise aasta detsembrist ja selle perioodi jooksul veendusime tema kvaliteedis. Ta on kiire, tehniline ja loov meeskonnamängija, kes võib tegutseda mitmel positsioonil: ründaja all ja mõlemal äärel. Tema liitumine tõstab meie sisemist konkurentsi, mis omakorda tõstab meie meeskonna üldist taset!»

Yann Michael Yao: «Mul on Paidega liitumise üle väga hea meel. Soovin endast anda maksimumi, et aidata meeskonnal astuda järgmine samm. Ma arvan, et neljas koht ei tohi olla meie lagi – miks mitte sihtida juba tänavu esikolmikut!»