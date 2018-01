Video: NHLi hokimees sai litriga tabamuse pähe

Danault sai kohtumises Boston Bruinsiga löögi pähe teise perioodi lõpus, kui jäi kaitsja Zdeno Chara poolt teele saadetud litrile ette. Danault langes jääle, kuid tuli kiiresti teadvusele. Kanadalane otsustati siiski ööseks haiglasse jätta.

Head coach Claude Julien confirms that the plan is to keep Phillip Danault in the hospital overnight. He’ll be re-evaluated tomorrow. #GoHabsGo — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) January 14, 2018

«Sel hetkel unustad hoki. Selliseid asju on raske vaadata, vahet pole kas enda või vastase meeskonnas. Sellisel hetkel jääb hoki kõrvale,» sõnas Danault' meeskonnakaaslane Jonathan Drouin. «Meil on hea meel, et ta on teadvusel ning temaga on kõik hästi.»

Montreal kaotas küll kohtumise 3:4, kuid treener Claude Julieni sõnul näitasid mehed oma võitlusvaimu. «Sellised vigastused on alati hirmsad. Kõik on tema pärast mures,» sõnas ta. «Poisid reageerisid siiski päris hästi. Arvan, et andsime endast Phillipi nimel kolmandal perioodil kõik.»