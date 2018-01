Aeg sai paika: suur tiitlimatš toimubki!

Eelmise aasta lõpus alanud läbirääkimised olid mõnda aega rahade jaotamise taga kinni. Algselt oli Parker nõudnud 40 protsenti matši tuludest, kuid Joshua leer oli valmis pakkuma talle vaid 20 protsenti. Kuulduste kohaselt jõuti kompromissini, mille kohaselt teenib Parker matši tuludest 30 – 35 protsenti.

Joshua promootor Eddie Hearn teatas uudisest oma Twitteri kontol.

IT'S ON!! @anthonyfjoshua will fight @joeboxerparker for the WBA, IBF, WBO and IBO World titles March 31st at @principalitysta - first time in history two reigning heavyweight champs have fought in @SkySportsBoxing #roadtoundisputed pic.twitter.com/wTu8yF9D7r