Kanepi treener Postimehele: Kaia teeb iga päev väikseid edusamme

Eeloleval ööl kohtumisega Dominika Cibulkova vastu aasta esimest Suure slämmi turniiri alustava Kanepiga kolm kuud koostööd teinud Vemic avaldas usku, et hoolealune on katsumuseks valmis. «Ma loodan, et ta on esmaspäevaks täielikult taastunud ja parimas mängukorras,» vastas serblane, pidades silmas Kanepi eelmisel turniiril Brisbane’is põetud haigust.

Vahepeal on Vemici sõnul saadud plaanipärast valmistuda. «Kaia liigub vaikselt, aga kindlalt järjest parema vormi suunas. Saan rääkida ainult ajast pärast Moskva turniiri (toimus oktoobri keskel – A.V.), kui oleme koostööd teinud. Nagu küllap teate, meenutab tennis pigem maratoni kui sprinti. Kuna Kaia teeb iga päev väikeseid edusamme ja on suurepärane sportlane, ootan eelseisvat hooaja suure põnevusega,» sõnas endise maailma esireketi Novak Djokovici abiliste tiimi kuulunud Vemic.

Pärast kuut mängu ja veerandfinaali jõudmist Brisbane’is on harjutatud nii tenniseväljakul kui ka jõusaalis. «Neljapäeval jõudis ka Indrek Tustit siia. Enne läbis Kaia tema koostatud füüsilise ettevalmistuse programmi iseseisvalt. Indrekul on Kaia tegemistes võtmeroll,» rõhutas Vemic Eesti tuntuima füsioterapeudi tähtsust.

Loositulemusi ei soovinud Kanepi juhendaja nimetada halvaks ega heaks. «Mina isiklikult pole iial omistanud sellele erilist tähtsust. Tuleb keskenduda oma tegemistele ja alati järgmisele mängule. Seega on praegu Kaiale kõige tähtsam avaringi kohtumine, ja kui seal läheb hästi, siis juba kõik järgmised. Võtame sammu korraga, nagu oleme teinud ka kõigil eelmistel turniiridel.»

Postimees küsis Vemicilt ka: «Kuidas kommenteerite, et Kaia rääkis äsja avaldatud raamatus väga avameelselt füüsilistest suhetest endiste treeneritega? Kas olete nõus, et see aitas tal teatud psühholoogilistest pingetest vabaneda?»

Vemic vastas: «Pole minu asi sellest rääkida. Loodan, et saame jääda ainult tennise juurde.»

Nii Kanepi kui Eesti esireket Anett Kontaveit tulevad Melbourne'is väljakule ööl vastu esmaspäeva oma väljaku teises mängus (avakohtumised algavad kell 2). Postimees teeb heitlustest tekstipõhise otseülekande.