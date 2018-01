Kaotus kukutas talismanita jääva Arsenali tippudest veelgi kaugemale

Kuigi Hector Bellerin viis Arsenali 52. minutil juhtima, viigistas Callum Wilson 70. minutil seisu ja 74. minutil lõi Jordon Ibe Bournemouthi võiduvärava. Arsenal pidi tänases mängus läbi ajama ilma tšiillase Alexis Sanchezita, kelle leping lõpeb suvel, ent kes on tõenäoliselt klubist juba jaanuari jooksul lahkumas. Täna Sanchez koos meeskonnaga Bournemouthi ei sõitnud, Inglismaa pressis pakutakse tema võimalikuks sihtkohaks nii Manchester Cityt kui ka Liverpooli.

Bournemouthi mängijad rõõmustavad Jordon Ibe'i võiduvärava üle. | FOTO: JOHN SIBLEY/Action Images via Reuters/Scanpix

Võit kergitas Bournemouthi liigatabelis 13. kohale, nelja punkti võrra kõrgemale kardetud väljalangemistsoonist. Viimasest üheksast liigakohtumisest vaid kaks võitnud Arsenal on kogunud 39 punkti, mis annab neile kuuenda koha. Samas jäädakse viiendal tabelireal olevast Tottenhamist maha juba viie punktiga. Täpselt sama suur on vahe neljandal kohal oleva Liverpooliga, ent Liverpoolil on võimalus täna õhtul Manchester City vastu edu veelgi kasvatada.