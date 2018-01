Noor tennisetäht ülbitses kaotuse järel taas: lähen nüüd koju miljoneid lugema

Austraalia tennisetäht Bernard Tomic on samavõrd andekas kui laisk. Et noormees armastab seejuures ka kõvasti suud pruukida, saadavad teda pidevalt vastuolud. Seekord põhjustas Tomic tormi veeklaasis sellega, et jäi Austraalia lahtiste põhiturniirilt välja ja ülbitses seejärel ajakirjanikega, kes uurisid, kuidas ta ennast ebaõnnestumise järel tunneb.