NFLi veerandfinaali ähvardati terroriga, süüdlane vahistati

Kanali KSAT 12 teatel võeti vahi alla 30-aastane Yuttana Choochongkol, kes saatis KDKA-TV-le sel nädalal sõnumi, lubades korraldada mängul enesetapurünnaku. «Pühapäevane kohtumine Pittsburghis tuleb selline, mida varem pole nähtud. Miks? Sest sellest saab mu viimane päev sel haletsusväärsel planeedil,» kirjutas Choochongkol.

«Miks siis mitte mõned süütud elud enda omaga koos kaasa võtta? Steelersi mängul on staadion ääreni rahvast täis ning just seal kavatsen ma tappa Steelersi jalgpallureid ja fänne, enne kui oma haletsusväärsele elule lõpu teen. Mida on kaotada inimesel, kes plaanib teha enesetapu? Mitte kui midagi. Nii et miks mitte siis paar miljonidollarilist Steelersi mängijat esmalt kaasa võtta? Kõlab nagu hea mõte. Hahahahahah.»

Kirja said nii KDKA kui ka Steelersi kodustaadioni Heinz Fieldi kontor. Mõlemad teavitasid ähvardusest FBId, kes avastas, et mõlemad kirjad on saadetud samalt IP-aadressilt. See kuulus San Antonios asuvale Worldwide’i kliiniliste uuringute keskusele, mille töötajad aitasid kiiresti tuvastada, et kirjad saatis Choochongkol. Mees on alates 2011. aastast osalenud laboris 25 kliinilise uuringu läbiviimises.