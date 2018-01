Sulavaks šokolaadiks ristitud Spartaki mängijad: mis rassismist te räägite?

Spartak avaldas sotsiaalmeedias video, mille filmis klubi Twitteri-kanalit haldav kaitsja Georgi Džikia ja kus kolm mustanahalist mängumeest tegid treeninglaagris palava päikese käes soojendusharjutusi. Nüüdseks on video kustutatud, sest avalikkuse arvates oli sellele koos naerunägudega lisatud kommentaar «vaadake, kuidas šokolaad päikese käes sulab» rassistlik.

Värskeimas videos teatab aga brasiillasest ründaja Luiz Adriano, et postituse teinud ja üles pannud Džikia on «klubi legend ja minu vend». Ühtlasi rõhutab Luiz Adriano, et Spartakis ei esine rassismi. Sama sõnasid nii Džikia kui ka ülejäänud videos olnud mehed – poolkaitsja Fernando ja ääreründaja Pedro Rocha. Mehed on klipis kõrvuti Džikiaga, korrates sama sõnumit: Spartakis pole rassismi.

Спартаковские бразильцы: «Джикия - наш друг, наш брат!» pic.twitter.com/LtswcqPiW4 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) January 13, 2018

FIFA on jõudnud juba teatada, et mõistab Spartaki esialgse postituse hukka. Jalgpalli katusorganisatsiooni mure on mõistetav, sest juba suvel toimub Venemaal MM ja soovitakse, et see mööduks probleemideta. Spartaki noor kaitsja Leonid Mironov on saanud süüdistuse rassistlikus kõnepruugis, sest väidetavalt pöördus ta detsembris Liverpooli vastu peetud Noorte Meistrite Liiga kohtumises sobimatul moel vastaste ründaja Rhian Brewsteri poole.

Kui meeskonnad septembris Moskvas esimest korda vastamisi läksid, pidi Nigeerias sündinud Liverpooli ründaja Bobby Adekanye taluma Spartaki fännide rassistlike hüüdeid ja žeste. UEFA karistas Spartakit esialgu staadioni osalise sulgemisega, klubi lõplik karistus pole veel selgunud.