Dakaril võidutses ebaõnnesõdur Peterhansel, esmaspäevane etapp jääb ära

Peterhansel võitis tänavusel Dakaril juba teise etapi ning kahandas pisut kaotust üldliidrile Carlos Sainzile. Hispaanlase edu Nasser Al-Attiyahi ees on tund ja kuus minutit, Peterhansel jääb kolmandana Al-Attiyahist maha seitsme minutiga. Esikolmiku selja taga vahetasid pühapäevase etapiga kohad Bernhard ten Brinke ja Giniel de Villiers, sest viimane kaotas päevaga peaaegu 20 minutit.

Esmaspäeval oleks rallikaravan pidanud läbima viimase etapi Boliivia pinnal, kuid ilmaolud sundisid korraldajaid vastu võtma raske otsuse. Nimelt oli Tupiza laagripaik täielikult vee ja muda meeltevallas ning korraldajate arvates oleks katsele stardi andmine liiga suur risk. Üldjoontes on ilm tänavu aga korraldajatele halastanud, sest tegu on alles teise korraga, kui võistlust on kärbitud. Peruu katsed õnnestus pidada täismahus, vaid 120 km pikkune tee Arequipast La Pazi jäeti mootorratturite ja quadracer'ite programmist välja.