Video: Liverpooli kaitsja tegi ihuüksinda kogu City kaitseliinile pressingut

Kuivõrd mees on mänginud Kloppi valikutes pigem teist numbrit, otsustas Robertson ilmselt oma võimeid peatreenerile näidata. Või siis tundis šotlane lihtsalt, et pole mängu jooksul veel piisavalt joosta saanud... Igatahes oli tulemuseks võimas soolojooks, mille abil Robertson suutis kümnekonna sekundiga teha üksipäini (!) pressingut kõikidele City kaitsjatele ning panna publiku imestunult küsima: misasja see mees küll hommikuks sööb?!

