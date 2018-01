Manchester Unitedi legendist saab koduse rahvuskoondise peatreener

Walesi jalgpalliliit on andnud teada, et täna pärastlõunal peetakse Cardiffis pressikonverents, kus selgub koondise uue peatreeneri nimi. Kõigi uudisteportaalide andmetel on kindel, et novembris postilt lahkunud Chris Colemani töö võtab üle just Giggs. Wales ei suutnud sel suvel toimuvale MM-finaalturniirile pääseda, mispeale Coleman panigi valiktsükli lõppedes ameti maha.

Lisaks Giggsile jõudsid peatreeneri konkursil lõppvooru ehk tööintervjuule veel Osian Roberts, Mark Bowen ja teine endine tippmängija Craig Bellamy. Aastatel 1991-2007 Walesi koondise eest 64 mängu pidanud Giggsi ja koondise suhted on aastate jooksul olnud vastuolulised, sest teda süüdistati sageli selles, et ta loobus koondise esindamisest Manchester Unitedi klubimängude kasuks. Eriti oli Giggsile vastumeelt Walesi koondise sõpruskohtumistes osalemine.

Manchester Unitedi eest 963 mängu pidanud ja 168 väravat löönud Giggs võttis treeneriameti üle juba 2014. aasta kevadel, kui juhendas meeskonda pärast David Moyesi vallandamist neljas hooajalõpu kohtumises. Kahel järgmisel hooajal oli ta ametis Louis van Gaali abitreenerina, ent lahkus klubist siis, kui selle tüüri juurde saabus Jose Mourinho. Mullu oktoobris intervjueeris Swansea teda peatreeneri ameti jaoks, kuid töö sai lõpuks endale ameeriklane Bob Bradley.

BBC andmetel olid seekord Giggsi suurimad konkurendid Bellamy ja Roberts, kellel leidus Walesi alaliidus samuti toetajaid. 38-aastane Bellamy esindas koondist 78 korral ning tegutseb praegu Cardiff City noorteakadeemia juhendajana. Roberts on aga ametis Walesi alaliidu tehnilise direktorina ning just tema tööks peetakse praeguse andekate noormängijate põlvkonna esilekerkimist, mis lubas Walesil jõuda eelmisele EM-finaalturniirile ja viis nad ka MMi lävele. EMi ajal tegutses Roberts seejuures peatreener Colemani abilisena.

Esialgu oli kandidaatide hulgas ka Tony Pulis, kes võttis aga pärast West Bromwich Albionist vallandamist siiski vastu töö esiliigaklubi Middlesbrough' juhendajana. Bowen tõusis aga valikusse pärast 6. jaanuari, kui talle näidati koos peatreeneri Mark Hughesiga ust Inglismaa kõrgliigaklubist Stoke Cityst.