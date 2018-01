Absurdne video: tippkohtunik äsas mängijale jalaga ja eemaldas ta seejärel väljakult

Tiksusid mängu lisaminutid ja Nantes võttis üles viimast meeleheitlikku rünnakut, kui Chaproni ja Diego Carlose jalad samas suunas joostes sõlme läksid ning kohtunik kukkus. Kõigi telekorduste põhjal oli tegu täiesti juhusliku kontaktiga, millesarnaseid mängus vahel ikka ette tuleb. Miskipärast otsustas Chapron aga, et brasiillane tõukas ta meelega pikali.

Järgnenu läheb rubriiki «kui ei näeks, ei usuks»: pikali kukkunud Chapron üritas Carlosele jalaga äsada, ei tabanud, kuid ajas end siis püsti ja näitas kaitsjale kollast kaarti. Et see oli Carlosele mängu jooksul juba teine, tõusis kohe kohtuniku taskust ka punane kaart. Nantes kaotas mängu 0:1, kohtumise ainsa värava oli juba 12. minutil löönud Angel di Maria.

Kohtunik Tony Chapron lõi jalaga Nantes'i kaitsjat Diego Carlost. | FOTO: Ekraanitõmmis videost

Mõistetavalt oli Nantes'i president Waldemar Kita pärast lõpuvilet marus ja nõudis Chapronile karmi karistust. «See on ju nali. Samas ei saa ma liiga palju öelda, sest siis kutsutakse mind kohe aru andma,» rääkis Kita. «Mul pole õigust midagi öelda, ehkki tegu on skandaaliga. Pärast kohtumist ei saanud me kohtunikuga rääkidagi, sest öeldi, et ta vajab nüüd puhkust ja massaaži. Nii see tänapäeval käib. Amatöörlus! Ma tõesti ei usu, et ta löögiliigutuse meelega tegi, aga ole siis vähemalt mees ja vabanda. Naeruväärne!»

Kui Nantes'i ründaja Valentin Rongier märkis, et mängijat ootaks sellise jalalöögi eest vähemalt kümnemänguline karistus, siis Kita meelest peaks vilemeest veel karmimalt karistama. «Minu arust tuleks ta kuueks kuuks eemaldada,» pakkus Kita välja võimaliku lahenduse.