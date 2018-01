Postimehe tipphetked: kõigutamatu Barcelona näitas Real Sociedadi vastu võimu

Barcelona jätkab liigatabelis endiselt löömatuna ja suveräänse liidrina, olles kogunud 51 punkti. Lähimatel jälitajatel ehk Madridi Atleticol ja Valencial on vastavalt 42 ja 40 punkti. Sootuks kaugele jääb Barcelonast tiitlikaitsja Madridi Real, kes kaotas laupäeval koduväljakul 0:1 Villarrealile ja on ühe vähem peetud mängu juures liidritest maas juba 19 punktiga. Real Sociedad on kogunud 23 punkti, mis annab neile liigatabelis 15. koha.