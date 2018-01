Jalgpallurit jalaga löönud kohtunik sai tähtajatu vilistamiskeelu

Lisaks tundub videopildi põhjal, et pärast kukkumist üritas Chapron jalgpallurit jalaga lüüa. Ehkki Chapron oleks pidanud vilistama juba kolmapäeval peetavat Angers'i ja Troyes' mängu, on ta sellelt kohtumiselt kõrvaldatud ning kutsutud liiga distsiplinaarkomitee ette aru andma.

Ühtlasi märkis alaliit, et Chapron on oma seletuskirjas pärast telekorduste vaatamist tunnistanud, et kokkupõrge mängijaga ja kukkumine toimusid kogemata. See viitab võimalusele, et Chapron tunnistab distsiplinaarkomitee ees eksimust ja vabandab. Nantes'i juhatuse esimees Waldemar Kita nõudis pärast eileõhtust kohtumist vilemehele vähemalt poole aasta pikkust vilistamiskeeldu.