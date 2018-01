Käsipalli meistriliiga naaseb pausilt

Seni ainult võite tunnistanud tiitlikaitsja Serviti järel paiknevad liigatabelis hetkel Viljandi HC 15, HC Tallinn 14, HC Kehra 12 ja HC Viimsi 10 punktiga. 12. vooru üheks põnevusmänguks on kindlasti ka ühe punktiga tabeli lõpus olevate Aruküla/Audentese ja SK Tapa vastasseis.

Aruküla/Audentes täienes Normakuga, Tapa kaotas Leesi

Alanud aasta esimene meistriliiga voor jaguneb kolme päeva peale, avamäng peetakse teisipäeval Kalevi spordihallis, kus HC Tallinn võõrustab liider Servitit. Esimene omavaheline liigamäng oktoobris kuulus ülikindlalt 41:17 põlvalastele. Meeskonnad lähevad vastamisi sel hooajal juba viiendat korda, lisaks ootab laupäeval ees uus kohtumine Balti liiga raames. Seni on kõik neli kohtumist võitnud Serviti.

Kolmapäeval peetakse Arukülas kohtumine, mis võib – aga ei pruugi – otsustada, kes lõpetab põhiturniiri seitsmendal, kes kaheksandal tabeliastmel kui Aruküla/Audentes võõrustab SK Tapat. Oktoobris pidasid kaks meeskonda tulise lahingu, kus tapalased viimasel sekundil 31:31 viigivärava viskasid.

Aruküla/Audentes läheb mängule peatreener Martin Noodlata, kes hetkel Horvaatias koolitusel. Abitreener Toivo Järv tunnistas, et pika pausi ajal peeti nii pühi kui treeniti. «Oleme juba teist nädalat harjutanud, aga mänguvormist pole hetkel muidugi aimu. Tapa puhul on kindlasti tegemist põhimõttelise vastasseisuga, sest see on reaalne võimalus lisapunktide kogumiseks,» kinnitas Järv.

Kodumeeskond sai talvepausil ka tõhusa täienduse kui HC Kehra ridadest hangiti kogenud väravavaht Siim Normak. «Meie kaitse loodetavasti paraneb nüüd ja lisaks vajasime puurivahti, sest Rainer Reinsaar on vigastusega pikemalt eemal,» selgitas endine Eesti koondise väravavaht Järv.

SK Tapa peatreener Elmu Koppelmann oli kolleegiga ühel nõul, et tegu tavalisest tähtsama kohtumisega. «Peaksime olema võrdsed vastased, aga kindlasti on Aruküla/Audentes teinud rohkem trenni kui meie. Saime talvepausil tegutseda vaid väikses saalis ja teha üldfüüsilist, sest suurem võimla oli remondis,» sõnas Koppelmann, kes kinnitas ka Kaimar Leesi meeskonnast lahkumist.

Viljandi HC-l seisab ees neli mängu seitsme päevaga

Neljapäeval mängitakse kaks kohtumist. Üks tänavuse hooaja üllatusmeeskondi, Põlva Coop võtab kodusaalis vastu Viljandi HC, kellele oktoobris võõrsil 25:28 alla jäädi. Noored põlvalased lõpetasid 2017. aasta kahe võiduga, kusjuures alistati ka HC Kehra. Mulke ootab väga tihe periood, sest lisaks Põlva-reisile, peetakse nädalavahetusel Leedus kaks Balti liiga kohtumist ja järgmisel kolmapäeval uus liigamäng.

«Kalender on tõesti tihe, aga ongi hea – saame kohe täie hooga rongile hüpata,» arvas Viljandi peatreener Marko Koks. «Paus kulus suures osas puhkusele, kui välja arvata koondisega seotute jaoks. Nüüd oleme nädalapäevad juba trenni teinud ja nooremad mängumehed said paari esiliigamängu võrra praktikat.»

Viljandi meeskonda sügisel tabanund vigastuste laine on taandunud, ent ukrainlase Vladimir Maslakiga ilmselt sel hooajal enam arvestada ei saa. «Madis Rahu tegi talle ristatisideme operatsiooni ja sellest taastumine võtab mitu kuud aega,» lausus Koks. «Coop on tugev vastane, tahtmist ja emotsiooni on neil palju. Loodetavasti suudame parema füüsise ja kogemustega võidu Viljandisse viia.»

Noored põlvalased peavad hakkama saama ühe oma kogenuma pallurita, sest Andreas Rikken on eemal ning meistriliiga parim snaiper Tõnis Kase osalemine on vigastuse tõttu küsimärgi all. «Tõnisel on kerge lihasevenitus, ent loodan, et saame ta neljapäevaks mängukorda,» sõnas Coopi peatreener Kalmer Musting.

«Oktoobris kaotasime Viljandile kolme väravaga, aga täna ei maksa see midagi,» arvas Musting. «Vastastel polnud siis veel Andrei Hapalit ja koondiseski hästi mänginud Robert Lõpp oli vigastusega kimpus. Lihtne ei saa olema, aga läheme võitlema! Coopil on võimalus nelja hulka jõuda, aga me ei tähtsusta seda eesmärgina üle.»

HC Viimsi võõrustab neljapäeva õhtul HC Kehrat. 5. voorus sai 26:23 võidu Kehra, lisaks alistati viimsilased karikasarja pronksimängus 39:29. Kehra on erinevate sarjade peale kuus viimast võõrsil peetud mängu kaotanud, ent samas pärineb Viimsi viimane koduvõit kehralaste üle 2016. aasta kevadest.