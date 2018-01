USA tennisist korraldas banaanide tõttu skandaali

«Ma ootan banaane,» sõnas ameeriklanna pukikohtunik Fergus Murphyle pärast esimest setti, kui temalt küsiti, miks ta pole valmis mängima. «Miks banaane pole väljakul? Miks ma pean mängima erinevate reeglite järgi? Mul on vajadused ja see pole minu viga, et väljak on kehvasti ette valmistatud,» selgitas Vandeweghe.