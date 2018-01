Pärnu kohtub eurosarjas Rikbergi endise klubiga, Keel küsis liberolt infot

«Suhtlesime sel teemal küll ja materjali ning infot on vastase kohta piisavalt. Nagu ka neil meie kohta. Tülikas meeskond, neil on väga agressiivse mängustiiliga sidemängija (Xavier Folguera Estruga). Rikbergi asemele toodud uue libero (portugallane Bernardo Cabral e Silva) kohta ei oska veel midagi öelda. Tempos on neil samuti võimu palju ja poolakas mängib ilmselt ka (nurgaründaja Janusz Gorski eelmises ringis kaasa ei teinud),» iseloomustas Keel vastasmeeskonda.

Pärnul on ka üks suur murekoht, sest sidemängija Markkus Keel on hädas külmetushaigusega ja jättis tänahommikuse trenni vahele. «Murekoht on see küll, näis, kas ta saab mängukõlbulikuks homseks. Kõik teised on korras ja saavad kaasa teha,» ütles peatreener.