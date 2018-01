Ülevaade: millised vormelipiloodid sõidavad uuel hooajal F1-sarjas?

16. jaanuari seisuga on põhisõitjad kinnitanud üheksa meeskonda. Võrreldes eelmise hooaja viimase etapiga pole koosseisus muudatusi teinud koguni kaheksa meeskonda. Nendeks on Ferrari, Force India, Haas, McLaren, Mercedes, Red Bull, Renault ja Toro Rosso. Ülejäänud kaks meeskonda ehk Sauber ja Williams annavad ühele noorsõitjatele võimaluse debüteerida.

Sauberis sõidavad uuel hooajal rootslane Marcus Ericsson ja Monaco esindaja Charles Leclerc. Esimesed tuleristsed F1-sarjas saab just 20-aastane Leclerc, kes saavutas möödunud hooajal F2-sarjas ülekaaluka üldvõidu. Leclerci näol on tegemist Ferrari noorteakadeemia piloodiga, kes on seni saanud testida vaid Haasi ja Ferrari F1-autosid. Nüüd on aeg Ferrari «tütarmeeskonnas» debüteerida.