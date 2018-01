Kullamäe kiitis Tallinna Kalevi mängijaid: teevad oma asja mõnuga!

Eesti korvpallikoondise endised tippmängijad on senise koostööga rahul. «Kõik on sujunud plaanipäraselt, pole probleemi,» kommenteeris Postimehele peatreener Kullamäe Müürsepaga töötamist.

Amatöörmeeskonnale omaselt alustavad mängijad päeva töö või kooliga, kuid õhtul trennis annavad kõik maksimumi. «Teevad oma tegemised ära ja panevad trennis suure hasardiga. Mõnuga teevad! Suur respekt! Ainult positiivsed sõnad. Loodetavasti on mehed meid hästi vastu võtnud,» kiitis Kullamäe oma hoolealuseid.

Eelmises kohtumises TTÜga käisid väljakul koguni 11 mängijat, neist üheksa teenisid mänguaega enam kui 15 minutit. «Meil on väga pikk ja ühtlase tasemega koosseis. Kõik 12 meest võivad mängida, kuid kõiki korraga ei saa väljakule saata,» selgitas Kullamäe.

Kui tippmeeskonnad on parema treenitusega, siis Tallinna Kalevi plussiks ongi just ühtlane koosseis. «Kui füüsise ja vanusega ei kesta, siis pikk pink võib korvata. Eesti meistriliiga kontekstis võiks see olla meie relv,» sõnas peatreener.