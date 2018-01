Skandaal Dakari rallil: väidetavalt Sainzi autolt löögi saanud sportlane pillub igas suunas ähvardusi

Hollandi quadi-sõitja sõnul sõitis Sainz talle otsa laupäevasel maratonkatsel ning jätkas seejärel teekonda, kuid Dakari ralli reeglid näevad ette järgmist: kui mõni osaleja näeb kaasvõistlejat hädas, peab teda võimalusel abistama ja ralli korraldajaid intsidendist teavitama.

Kahekordne autoralli maailmameister eitas juhtunut. «Olen kindel, et polnud kontaktis ühegi quadiga,» kommenteeris Sainz. «See oli väga porine ala. Ma hoiatasin teda ning nägin, et ta märkas mind,» jätkas hispaanlane.

Ta lisas: «Ma kiirendasin ja kui ma seda tegin, märkasin, et ta kaotas masina üle kontrolli just porise raja tõttu. Seejärel tuli ta rajale tagasi ja ma suutsin teda imekombel vältida. Ma olin väga lähedal, aga ma ei puutunud teda.»

Koolen on aga kokkupõrkes veendunud ning asja sinnapaika ei jäta. «Olen ärimees ning mul on ligipääs paljudele heade advokaatidele. Võib-olla isegi maailma kõige parematele advokaatidele. Igal juhul on mul paremad advokaadid kui sellel organisatsioonil,» alustas hollandlane oma ähvardust.

«Kui te ei määra korralikke karistusi, võtan koju jõudes kasutusele meetmed ning lased esitada kriminaalsüüdistuse,» jätkas Koolen, kes on enda sõnul õnnesärgis sündinud, et juhtunust eluga pääses.

«Mina sõitsin võib-olla kiirusega 20 km/h, Peugeot sõitis aga täiskiirusega, võib-olla 120, 150 või isegi 180 km/h. On näha, et minu quad sai kõvasti kahjustada, aga tema ütleb, et ta ei sõitnud mulle pihta,» sõnas hollandlane.

«Mul on mehhaanilise inseneri taust. Ma lased 3D inseneril selle üle arvutada, aga ma usun, et sa vajad vähemalt 1500-2000 kilogrammi sellise deformeerumise jaoks. Eks see arvutatakse välja, mis jõuga mind tabati.

Kui auto oleks mind 20 sentimeetrit vasemale tabanud, oleksin praegu surnud. Usun, et see oleks Peugeot’ ja Carlose jaoks palju lihtsam variant olnud, sest siis poleks mul praegu võimalik rääkida,» ütles ta.

Kõige kurvem on hollandlase sõnul see, et ei Sainz ega Peugeot ei palunud tema ees vabandust. «Oleksin võinud seal surma saada, aga tema isegi ei vaadanud tagasi. Ta ei küsinud pärast isegi seda, kuidas ma end tunnen. Nad võtavad pidevalt suuri riske, mis panevad inimeste elud ohtu. Nad ei aita, nad ei vabanda. Uskumatu.»