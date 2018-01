Toomas Triisa Dakari rallist: taktikamängud on läbi, nüüd läheb võidusõiduks

«Võidusõit on täpselt sellise koha peal, kus algab kohtade jagamine. Usun, et esimesel nädalal oli kõigil eesmärk tulla võimalikult valutult kõrbest välja. Läbitud on ka esimene tõsisem maratonkatse. Taktika on oma töö teinud, nüüd läheb juba konkreetseks võidusõiduks,» ütles Triisa.

Esimest nädalat kokku võttes ütles eestlane, et tõenäoliselt oli see paljude jaoks väga raske. Seda eelkõige pikkade päevade tõttu kõrbes, mis eeldab head navigeerimist ning oskust liivas sõita.

Eestlasena peab ta aga Dakari ralli üheks kõige raskemaks katsumuseks toime tulemist kõrgustes. «Põhjamaalastele on kindlasti kõige raskem kõrgus. See annab enesetundele väga kõva löögi. Ka kõrgel mägedes on kõrbed ja kuumalained, prognoosid näitavad, et seal võib temperatuur tõusta isegi kuni 40-kraadini. Ralli teine pool kellelgi lihtne kindlasti olema ei saa,» lausus Triisa.

Need, kes jahivad kõrgeid kohti, valmistuvad kõrgustes hakkamasaamiseks eraldi. «Kindlasti alustati poolteist kuud enne rallit ettevalmistusi. Kes matkas, kes kusagil alpimajas – selleks tehakse spetsiaalset trenni.»

Triisa sõnul on tal kahju, et ta tänavusel rallil ka ise ei tee. «Alguses mõtlesin, et see projekt sai eelmise aasta hea emotsiooniga täidetud, aga sel aastal uus riik – Peruu – oli just selline, mida mina väga ootasin Dakari rallilt. Sellised suured liivakõrbed on minu jaoks väga hea leib.»